Sul corpo privo di vita di Thomas Kingston, marito di lady Gabriella Windsor, è stato rinvenuto un colpo di pistola alla testa. Ecco i risultati dell’autopsia

Thomas Kingston si sarebbe sentito male nella serata di domenica scorsa, nella residenza dei genitori in Gloucestershire, ma i risultati dell’autopsia parlano chiaro: l’uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa.

È stato il padre dell’uomo a ritrovare il corpo senza vita, dopo avere forzato la porta d’ingresso della dependance, chiusa dall’interno.

Secondo quanto dichiarato da Katy Skerrett, medico legale del Gloucestershire, l’uomo, di 45 anni, sarebbe stato trovato morto con una ferita traumatica alla testa e l’arma accanto al corpo.

«Il signor Kingston si trovava in visita ai suoi genitori nelle Cotswolds. Il 25 febbraio aveva pranzato insieme ai suoi genitori prima che il padre uscisse per una passeggiata con i suoi cani. Al ritorno, non ha trovato il figlio in casa e, dopo circa 30 minuti, la madre ha provato a cercarlo. Il padre ha quindi forzato la porta d’ingresso della dependance chiusa a chiave e ha trovato il figlio privo di vita con una catastrofica ferita alla testa. Sulla scena era presenta una pistola. La polizia è convinta che la morte non sia sospetta».