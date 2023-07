Royal Family, Lady D avrebbe compiuto 62 anni: William e Harry ricongiunti in suo ricordo

Il 31 agosto del 1997 il mondo perdeva per sempre la stella lucente di Lady Diana. A 26 anni di distanza il ricordo della Principessa del Popolo è rimasto ben presente nei cuori delle persone e, ad oggi, se fosse stata ancora viva, avrebbe compiuto 62 anni. In quest’occasione i due figli di Lady D, William e Harry, si sono ricongiunti seppure a distanza per ricordare la loro mamma durante il Diana Award. Le loro parole sono quanto mai commoventi.

Lady Diana avrebbe compiuto 62 anni. I principi William e Harry si sono riuniti (a distanza)

L’erede al trono e Principe del Galles, William ha avuto l’onere di aprire l’evento, organizzato in memoria della madre. Attraverso un video, ha salutato tutti i giovani e quanti erano presente alla celebrazione: “Noi investiamo molto nei giovani e provvediamo a loro con strumenti e opportunità che fanno la differenza e loro possono per davvero cambiare il mondo, un credo condiviso da mia madre e per il quale sono onorato di proseguire in suo onore”.

Così invece il Principe Harry che è intervenuto attraverso una breve, ma incisiva intervista : “Mia madre credeva nel potere trasformante dei giovani. Lei riconosceva l’abilità unica di smuovere lo status quo e premere per un società più inclusiva. La sua eredità continua a ispirare e insegna come navigare attraverso le complessità del mondo d’oggi”.

Cos’è il Diana Award

Istituito nel 1999 dall’allora premier Gordon Brown, il Diana Award mira a premiare tutti i giovani che si sono distinti per la loro capacità di cambiare il mondo, attraverso le loro idee, la loro attività in ambito umanitario o ancora ambientale. La presenza di William e Harry ci ricorda quanto siano ancora uniti, anche se non fisicamente e di come Lady Diana li abbia amati come solo una madre sa fare.