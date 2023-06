Che la corona inglese non sia una sconosciuta per le aule dei tribunali britannici è cosa nota. Ma stavolta la resa dei conti non ha precedenti (escludendo Edoardo VII che 130 anni fa testimoniò in aula in un processo per diffamazione): il principe Harry ha accusato alcuni tabloid britannici di aver intercettato illegalmente lui (come altri) per poter avere informazioni illecite da riportare nei loro articoli giornalistici.

La casa reale trema

La Royal family è di nuovo sotto i riflettori del mondo intero. Oggi il duca di Sussex verrà controinterrogato dai legali del The Mirror e, torto o ragione che abbia, non sarà facile per lui tener testa a una difesa che si preannuncia essere spietata. L’interrogatorio sarà reso pubblico in tempo reale e a livello mondiale. Anche i Windsor temono le domande (e, forse, anche di più le risposte) a cui dovrà sottoporsi il secondogenito del sovrano.

Never complain, never explain

Nonna Elisabetta diceva: «Mai lamentarsi, mai spiegare». Aveva ragione. Ma non per Harry, che ancora una volta ha voluto ribellarsi alle decisioni della famiglia reale disprezzando la scelta del fratello William di patteggiare col colosso editoriale di Rupert Murdoch un risarcimento che ammonterebbe a un milione di sterline.