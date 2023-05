Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero vicini alla rottura. Sembra che il figlio di Re Carlo III abbia contattato i suoi legali mesi fa e abbia già affittato un luogo dove fuggire quando l’aria in casa si fa troppo tesa.

Harry e Meghan: la rottura è vicina

Aria di rottura tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due avrebbero parecchi problemi di coppia, motivo per cui il figlio di Re Carlo III avrebbe già contattato i suoi legali. Non solo, avrebbe anche affittato due stanze in due resort diversi, uno a Montecito e l’altro a Los Angeles, per avere un porto sicuro dove fuggire quando la situazione in casa si fa troppo tesa.

I problemi tra Harry e Meghan

La rottura sarebbe stata causata da diversi problemi. Pare che il principe Harry non abbia apprezzato la mancata vicinanza di Meghan durante la presentazione del libro Spare e all’incoronazione di Re Carlo III. A ciò si deve aggiungere un altro tassello: nel contratto che la Markle ha stipulato con l’agenzia di talenti Wme, che si occupa della sua immagine, Harry non è contemplato.

La prova della crisi in corso tra Harry e Meghan

La prova della crisi in corso è da rintracciare nel loro quinto anniversario di nozze, avvenuto lo scorso 18 maggio. Harry e Meghan non lo hanno festeggiato. Lady Colin Campbell, vicina alla casa reale e personaggio di spicco dei salotti londinesi, ha dichiarato a Dan Dan Bottown: “Ho saputo da cinque fonti assolutamente attendibili che il principe Harry ha contattato i suoi legali mesi fa“. Paul Burrell, maggiordomo di Lady Diana, ha aggiunto: “Il principe ha aperto gli occhi su Meghan e tornerà da solo a Londra“.