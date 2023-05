Arriva dalla Puglia la vicenda di un crimine commesso e della “punizione” che la chiesa locale ha voluto infliggere ai ladri: ladri che rubano una bici durante la messa ma il parroco Don Nando pubblica il video sui social e li espone al ludibrio dei fedeli ed alle verifiche doverose delle Forze dell’ordine. La pagina dell’Oratorio Salesiano di Cerignola offre lo spettacolo del furto “live” e i media hanno ripreso la notizia.

Rubano una bici durante la messa, il video

Ecco in che modo: “Si spiega che questa mattina durante le varie celebrazioni in onore di Santa Rita mentre Don Nando stava celebrando la Santa Messa qualcuno si è introdotto in oratorio. E quale sarebbe stato lo scopo, secondo il post a corredo del frame? “Impadronirsi della sua bicicletta”.

“Cancello sempre aperto per voi”

Questo è lo scritto che accompagna il video apparso sulla pagina dell’Oratorio Salesiano di Cerignola della Chiesa Cristo Re. E proprio su quella pagina social il parroco ha deciso di mettere online i video del furto. Poi una chiosa molto cristiana: “Nonostante questi episodi spiacevoli il nostro cancello resterà sempre aperto per tutti, soprattutto per queste persone”. Il parroco ha voluto da un lato stigmatizzare l’accaduto e dall’altro far capire che la carità cristiana è un valore assoluto.