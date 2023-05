Cerignola, auto contro tir: uomo morto sul colpo

Le strade italiane si macchiano nuovamente di sangue. Questa volta, l’incidente mortale è avvenuto a Cerignola, comune nella provincia di Foggia, dove un’automobile è andata completamente distrutta dopo un frontale con un tir. Morto sul colpo il conducente della macchina.

Cerignola, frontale tra auto e tir: 54enne morto sul colpo

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 8:30 del mattino di ieri, mercoledì 10 Maggio, la strada provinciale 95 bis, ex statale 98, all’altezza di un noto motel di Cerignola. Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, è avvenuto tra una Fiat e un mezzo pesante. Ad avere la peggio, nel frontale, è stato il conducente dell’automobile, polverizzata dal forte tamponamento.

L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’uomo

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimare il 54enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente della Fiat è morto sul colpo. Gli uomini della polizia locale ofantina sono incaricati delle indagini del caso.