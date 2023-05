Sparo in strada a Roma: 56enne ferito al braccio sinistro in un agguato

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non ha saputo fornire alcun elemento utile per l'indagine.

Un uomo di Roma di 56 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola in quello che è sembrato un vero e proprio agguato nella zona di Castel Romano, nella parte sud della capitale, vicino a un parco divertimenti. È successo mercoledì 10 maggio 2023.

Diverse telefonate sono arrivate al 112 intorno alle 16.50 per segnalare uno sparo in strada in via di Castel Romano, dove è subito intervenuta la Polizia. Gli agenti hanno trovato il 56enne ferito al braccio sinistro da un colpo d’arma da fuoco. Sul posto sono giunti anche gli investigatori della Squadra mobile e la Polizia scientifica.

Il 56enne è stato portato al Campus Biomedico in codice rosso

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato affidato al personale del 118 ed è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso al Campus Biomedico. Il 56enne è stato ascoltato dagli inquirenti, ma non è stato in grado di fornire elementi utili per le indagini. Al momento, nessuna ipotesi è quindi esclusa.

