Ruota panoramica e Live Box: vivere Sanremo con Rowenta

Vivi Sanremo dall'alto e dietro le quinte grazie alla ruota panoramica Shine Wheel e al Live Box, due installazioni che uniscono intrattenimento e scoperta delle innovazioni Rowenta

Sanremo si anima con due nuove installazioni pensate per cambiare il modo di vivere la città durante l’evento: una ruota panoramica in piazza e il Live Box, un’area modulare dedicata a performance, prove e dimostrazioni. L’idea è semplice ma efficace: offrire punti di vista alternativi — fisici e sensoriali — che invitino a esplorare, sperimentare e condividere.

La tendenza che prende piede

Nel panorama del beauty e dell’intrattenimento dal vivo, l’esperienza resta il vero valore aggiunto.

A Sanremo questa tendenza si traduce in interventi che combinano immagini, suoni e interazioni pratiche, creando momenti pensati per essere ricordati. Chi arriva in centro trova proposte che facilitano la socializzazione e stimolano la curiosità, trasformando la visita in qualcosa di più di una semplice passeggiata.

Cosa offrono le installazioni

La ruota panoramica, battezzata Shine Wheel, regala una vista nuova sulla città e sull’evento: dalle cabine è possibile scoprire scorci spesso inosservati e catturare foto suggestive. Il Live Box, invece, è uno spazio attrezzato per anteprime, test tecnici e mini performance: un vero e proprio backstage aperto al pubblico dove provare tecnologie e prodotti sul campo.

A chi si rivolgono

Questi allestimenti dialogano con un pubblico ampio: curiosi, appassionati di musica, trendsetter tech e chi ama il design. I brand più dinamici sfruttano format esperienziali per incontrare le persone faccia a faccia, mentre una comunicazione cromatica e visual studiata ad hoc aiuta l’orientamento e rende l’insieme immediatamente riconoscibile.

Shine Wheel: la città da un’altra prospettiva

La ruota non è solo un’attrazione fotografica, ma un palcoscenico verticale che si integra con le attività di piazza. Gli interni delle cabine valorizzano i dettagli urbani e l’illuminazione sincronizzata crea giochi di colore che seguono il tema dell’evento, aumentando la carica emotiva dell’esperienza. L’effetto è sia estetico che funzionale: luce e movimento costruiscono un linguaggio visivo che guida la lettura dello spazio pubblico.

Live Box: il backstage dove provare le novità

Il Live Box funziona come un laboratorio performativo: ospita show, prove e mini challenge che permettono al pubblico di testare prodotti in modo diretto e coinvolgente. I format sono pensati per favorire la partecipazione attiva, scanditi da ritmo e musica, e per mettere in relazione progettisti, tecnici e utenti in brevi momenti di scambio pratico.

Interazione e intrattenimento

Le attività nel Live Box includono test sensoriali, comparazioni pratiche e sfide a tema — tutto declinato con un tono ludico che aiuta la memorizzazione e genera un legame emotivo con i prodotti. Questa modalità esperienziale facilita il coinvolgimento e offre spunti concreti sui punti di forza delle soluzioni presentate.

Perché queste installazioni contano

Combinando la vista dall’alto con l’esplorazione tattile e pratica, Shine Wheel e Live Box creano un circuito di esperienze complementari: una invita alla contemplazione e alla condivisione visiva, l’altra spinge alla prova diretta e all’interazione. Il risultato è un format che mescola marketing esperienziale e intrattenimento urbano, capace di attrarre sia residenti sia visitatori occasionali.

Sviluppi e impatto

Le strutture saranno impiegate per eventi programmati e per attività spontanee, moltiplicando le occasioni di presenza in centro. La ripetizione di sessioni, le rotazioni tematiche e la raccolta di feedback diretti permettono di trasformare ogni interazione in insight utili per progettisti e brand. In più, le attivazioni dal vivo producono contenuti immediati e condivisibili, amplificando la visibilità dell’evento oltre la dimensione fisica. Offrono al pubblico percorsi che alternano emozione e prova concreta, trasformando la città in un palcoscenico partecipato.