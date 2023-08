Aleksei Navalny, il dissidente e blogger russo che fu avvelenato, era stato messo in carcere nel 2021, ma oggi è atteso da un nuovo processo. Il russo ha parlato del suo possibile futuro ed è sembrato quasi rassegnato al suo triste destino.

Russia, oggi il processo al dissidente Navalny: “Mi aspetto una sentenza stalinista”

Navalny è in carcere ormai da quasi due anni e mezzo e dall’udienza di oggi non si aspetta niente di nuovo. Il blogger è accusato di estremismo e, secondo quanto raccontato da lui stesso, potrebbe rischiare 20 anni di carcere. “La formula per calcolarla è semplice: quello che ha chiesto il pubblico ministero meno il 10-15%. Hanno chiesto 20 anni, ne daranno 18 o qualcosa del genere“ – ha scritto rassegnato sul web spiegando di aspettarsi un processo stalinista.

Le parole di Navalny

Ma perché il blogger è atteso da una pena così dura? Secondo Navalny non ci sono dubbi: “Pensate al motivo per cui è necessaria una condanna così evidentemente enorme. Il suo scopo principale è intimidire voi non me.” L’uomo ha anche raccontato di essere continuamente chiuso in una cella di punizione e di aver subito i peggiori soprusi in carcere.