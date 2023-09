Il tanto atteso incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un è finalmente iniziato. Kim era arrivato ieri in Russia a bordo del suo treno blindato e immediatamente si è recato a Vostochny, seguito dal suo staff, che comprende anche l’influente sorella Kim Yo Jong.

Russia, inizia l’incontro tra Kim e Putin: “Parleremo di tutto”

La notizia che l’incontro si sarebbe volto già nelle prime ore della mattinata di oggi era stata fatta circolare da Olga Skabeeva, la conduttrice del programma 60 Minuti (uno dei più seguiti in Russia). Ed effettivamente, come confermato dalla ‘Tass’ qualche ora dopo, Kim Jong Un è arrivato alla stazione ferroviaria del centro spaziale di Vostochny dove già lo attendeva Vladimir Putin. I due, appena si sono incontrati, si sono scambiati una lunga stretta di mano, mentre il ministro russo per le risorse naturali, Alexander Kozlov (anche lui presente sul posto) mostrava al leader nordcoreano alcune foto dei cosmonauti sovietici.

Le prime dichiarazioni di Putin: sono iniziati i colloqui

L’agenzia ‘Ria Novosty’ ha fatto sapere che i colloqui tra i due leader sono già iniziati. Vladimir Putin aveva già fatto sapere che durante l’incontro sarebbero stati toccati “Tutti i temi”. Il numero uno del Cremlino, per prima cosa, ha dato notizia che la Russia aiuterà la Corea del Nord a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di satelliti. “E’ necessario discutere di cooperazione economica” – esordisce Putin – “Il nostro incontro si tiene in un momento speciale, nel 75esimo anniversario dell’avvio delle nostre relazioni diplomatiche. Il nostro Paese è stato il primo a riconoscere la Corea del Nord.”