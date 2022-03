Russia, le parole di un italiano che vive a Mosca: “Qui si vive bene: voterò Putin”

Fabio, un Manager italiano che vive a Mosca, racconta come si vive davvero in Russia in base alla sua esperienza.

Un italiano residente a Mosca ha deciso di parlare della sua esperienza di vita in Russia. L’uomo si è schierato dalla parte di Vladimir Putin ed ha anche appoggiato la sua azione militare in Ucraina.

Russia, la testimonianza di un italiano che vive a Mosca

Si chiama Fabio De Luca, ha origini romane ma vive a Mosca da quasi 10 anni. Di professione fa il Manager ed ha parlato ai microfoni dell’Adnkronos. De Luca ha dichiarato: “Faccio il direttore marketing e relazioni internazionali della holding di una banca. Ho una moglie russa da cinque anni e una bambina, e non mi muovo da qua: a Mosca si sta benissimo, e Putin tiene davvero a questo Paese“.

Putin non è un dittatore

Nella sua intervista, Fabio De Luca, si è rivolto anche agli italiani, accusando i media di trasmettere una realtà totalmente contrapposta a quella che si vive quotidinamente in Russia. Il Manager romano ha anche affermato che è sbagliato parlare di dittatura, in quanto Putin è stato eletto dall’80% della popolazione votante ed è molto amato. De Luca, che da un mese ha ottenuto la cittadinanza russa, ha dichiarato che alle prossime elezioni voterà Putin.

L’opinione del Manager sulla guerra in Ucraina

Fabio De Luca ha preso posizione anche in merito alla guerra in Ucraina, dicendo che “nessuno, da parte dell’Europa e dell’America ha dato garanzie sulla posizione della Nato in Ucraina, per cui alla Russia, dopo 15 anni di dialogo, non è rimasta altra scelta per creare delle condizioni di sicurezza“.