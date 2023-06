Russia nel caos: in tv grasse risate, talk e il documentario su Berlusconi

Russia nel caos: in tv grasse risate, talk e il documentario su Berlusconi

Mentre i mercenari della Brigata Wagner guadagnano terreno, e avanzano verso Mosca, la propaganda russa controllata dal regime è nel panico totale, tanto che il canale di notizie di stato Rossiya 24 oggi pomeriggio ha trasmesso un documentario sull’amico fidato di Putin, Silvio Berlusconi, l’ex premier italiano più volte ospite delle faraoniche tenute del presidente Putin, come quella bunker con vista Mar Nero, proprio dove si sono concentrate le inchieste giornalistiche per i fondi neri delle Olimpiadi di Sochi 2014.

La Russia sprofonda nel caos e la tv di regime trasmette un documentario su Berlusconi

Più volte le attenzioni dei media internazionali si sono concentrate sulla propaganda russa e sulle fake news diffuse dal regime. Mentre la piazza Rossa risulta inaccessibile, e le milizie di Evgenij Prigožin preparano l’assalto alla capitale, le televisioni del regime di Putin stanno mandando in onda talk leggeri e persino un documentario su Silvio Berlusconi, per i cui funerali l’amico Putin chiese un minuto di silenzio, spendendo parole di elogio per l’ex premier italiano scomparso lo scorso 12 giugno.

Facendo zapping, proprio in questo momento su Rossiya 24, in diretta streaming, si sentono canzoni, grasse risate e fisarmoniche, mentre fuori dagli studi televisivi si odono i fragorosi colpi di mortaio dei combattimenti. Un film distopico e surreale per nascondere un Paese nel caos, a rischio guerra civile.