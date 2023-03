Russia, panico dopo attacco hacker: "Recatevi immediatamente nei rifugi"

Un messaggio allarme nella quale è stata annunciata la conduzione di un attacco nucleare, poi il panico tra la popolazione. Questo è ciò che è successo in Russia dove il messaggio è stato trasmesso su radio e tv in diverse regioni. Poco dopo il ministero russo per le Situazioni di emergenza ha reso noto che si era trattato di un attacco effettuato da degli hacker.

Russia, attacco hacker trasmesso di diverse radio e tv: “Andate immediatamente nei rifugi”

Il messaggio mandato sull’etere dagli hacker recitava così: “È stato condotto un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio”. Stando a quanto ha fatto sapere Ukrinform, il messaggio era stato fatto diffondere nella regione di Sverdlovsk, a Ekaterinburg.

Tale allarme sarebbe stato tuttavia trasmesso anche nella regione di Mosca. Il ministero russo per le Situazioni di emergenza – si legge da “Il tempo” – ha spiegato che “un falso avviso di raid aereo è stato trasmesso a Mosca dopo che i server delle stazioni radio e dei canali televisivi sono stati violati”.

A seguito di un attacco hacker a Mosca, in TV è stato trasmesso un messaggio su un raid aereo incombente e la necessità di recarsi nei rifugi antiaerei e usare maschere antigas. pic.twitter.com/M4nWEkB9Mg — Daniele Angrisani (@putino) March 9, 2023

I precedenti

Già nelle scorse settimane c’era stato un precedente. Il 28 febbraio, in 15 regioni della Russia era stato mandato in onda un falso allarme che annunciava un raid aereo. Momenti di tensione erano stati vissuti anche il 22 febbraio: in una decina di centri russi era stata diffusa un’altra falsa allerta.