Russia, Putin firma nuova strategia d'attacco all'Occidente: Cina e India partner chiave contro gli Usa

Putin rinnova i suoi focus. Nuova strategia politica estera contro l’Occidente: Cina e India identificate come partner chiave per contrastare gli Stati Uniti. Intanto il presidente bielorusso Lukashenko chiede una tregua in Ucraina: «Rischio Terza guerra mondiale».

La faida tra Russia e Occidente

Il presidente Vladimir Putin ha firmato una nuova strategia di politica estera per la Russia volta a ridurre il dominio occidentale e a identificare in Cina e India i partner chiave per il futuro della Russia. Il documento in questione rinnova la profonda faida tra la Russia e l’Occidente, causata dell’offensiva di Mosca in Ucraina. Si legge nel testo: «La Federazione Russa intende dare la priorità all’eliminazione delle vestigia del dominio degli Stati Uniti e di altri Paesi ostili nella politica mondiale».

Cosa intende la Russia per «Paesi ostili»?

Con la definizione di «Paesi ostili» lo Stato russo si riferisce a tutti quei Paesi – in particolare europei e nord americani –, che hanno condannato la campagna militare di Mosca in Ucraina e hanno adottato sanzioni contro al Federazione russa. Il documento, di 42 pagine, è stato pubblicato sul sito web del Cremlino e sottolinea, inoltre, che la Russia mirerà a «creare le condizioni affinché qualsiasi stato rifiuti le mire neocolonialiste ed egemoniche».