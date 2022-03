Russia, Vladimir Putin veste italiano: qual è il valore della giacca indossata allo stadio

È diventata già chiacchieratissima la giacca made in Italy che il presidente russo Vladimir Putin ha indossato allo stadio. Quanto costa.

Le immagini del presidente russo Vladimir Putin che ha parlato davanti ad una folla gremita allo stadio Luzhniki di Mosca sono già diventate Storia. Eppure in queste ultime ore i fari sono stati puntati verso un dettaglio in particolare ossia il parka blu che – secondo alcuni media esteri – avrebbe un valore di un milione e mezzo di rubli cioè circa 12 mila euro.

C’è di più perché il giaccone sportivo indossato è di Loro Piana, brand che dal 2013 fa parte del gruppo francese Lvmh del quale fanno parte marchi prestigiosi del lusso come Dior, Louis Vuitton o ancora Sephora.

Vladimir Putin davanti al pubblico del Luzhniki ha indossato una giacca di Loro Piana del valore di poco meno di un milione e mezzo di rubli, fa notare il canale Telegram TMT. pic.twitter.com/zkX0Nv52Dq — Daniele Angrisani (@putino) March 18, 2022

Putin, i dettagli della giacca italiana indossata allo stadio di Mosca

A notare questo dettaglio è stato il gruppo Telegram tmt. Da lì la notizia ha fatto il giro del mondo. Nel frattempo sui sono moltissimi gli utenti che sui social hanno fatto notare come un indumento del genere strida particolarmente in questo periodo storico ed economico e in un contesto nel quale i cittadini russi devono, loro malgrado affrontare le conseguenze dovute alle pesanti sanzioni che l’occidente ha inferto alla Russia.

Loro Piana prende le distanze

A seguito di ciò l’azienda Loro Piana si è dissociata dal presidente russo spiegando come le forniture siano state interrotte. Sentito da ANSA Pier Luigi Loro Piana ha dichiarato: “Lvmh, il gruppo di cui Loro Piana fa parte ha da subito preso le distanze. È chiaro da che parte abbiamo deciso di stare […] Putin dovrebbe riflettere su ciò che sta facendo vivere al popolo ucraino”.