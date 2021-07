Sala: giusto candidati immunizzati, diamo esempio senza ambiguità

Milano, 27 lug. (askanews) – “Mi sembra giustissimo” che i candidati siano immunizzati, “almeno diamo l’esempio”. A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della proposta lanciata dal segretario del Pd, Enrico Letta. “Io rispetto le posizioni avverse ma non mi piacciono le ambiguità, non si può dire ma, sì, forse: o da una parte o dall’altra – ha detto Sala a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro – Io sono per i vaccini e il green pass, non mi esprimo da adesso ma da dicembre a favore della vaccinazione, non ho mai avuto dubbi.

La si può vedere in maniera diversa ma evitiamo ambiguità”. “Dopo di che – ha concluso – mi pare che l’unica via per uscirne sia una vaccinazione di massa. Altre soluzioni non mi pare siano state individuate dalla scienza”.