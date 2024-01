Dal 5 gennaio al via i saldi invernali: inizia uno dei periodi più attesi dell'anno per chi vuole fare acquisti senza spendere parecchio.

Al via i saldi invernali. Venerdì 5 gennaio iniziano gli sconti nelle varie regioni d’Italia per chi vuole fare acquisti senza spendere parecchio. Grazie alle promozioni proposte sarà possibile fare la spesa a prezzi convenienti.

Saldi invernali 2024: le regioni e le date

Abruzzo: In Abruzzo i saldi iniziano il 5 gennaio e dureranno 60 giorni. Come riporta Confcommercio, c’è la possibilità di effettuare vendite promozionali in tutto il 2024.

Basilicata: Anche in Basilicata si parte il 5 gennaio e la promozione, anche in questo caso, avrà una durata massima di 60 giorni. Non è possibile effettuare vendite promozionali prima della data di inizio saldi

Calabria: Sconti anche in Calabria il 5 gennaio. Non sarà possibile effettuare vendite a prezzo scontato quindici giorni prima dell’inizio dei saldi.

Campania: Anche in questo caso i saldi invernali partono il 5 gennaio e dureranno non più di 60 giorni. Anche qui c’è il divieto di effettuare promozioni 30 giorni prima dell’inizio degli sconti.

Emilia Romagna: In Emilia Romagna il periodo degli sconti va dal 5 gennaio fino al 4 marzo e durerà 60 giorni. Anche in questo caso vige il divieto di effettuare promozioni 3o giorni prima dei saldi.

Friuli Venezia Giulia: Anche in questa regione i saldi iniziano il 5 gennaio e termineranno il prossimo 31 marzo. Nella regione si potrann effettuare vendite promozionali tutto l’anno.

Lazio: I saldi iniziano il 6 gennaio e qui dureranno 6 settimane. Anche in tale regione vige il divieto di effettuare promozioni 30 giorni prima dell’inizio ufficiale degli sconti.

Liguria: Anche in Liguria, la data dei saldi è il 5 gennaio. Vendite promozionali vietate nei 40 giorni precedenti la data ufficiale dell’inizio dei saldi, ergo, dal 26 novembre 2023.

Lombardia: Anche in Lombardia l’inizio dei saldi è previsto il 5 gennaio e termineranno il prossimo 4 marzo, per una durata di 60 giorni. Divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’avvio.

Marche: Qui i saldi inizieranno il 5 gennaio per terminare il prossimo 1 marzo. Divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni precedenti la data ufficiale di inizio saldi.

Molise: Anche in questa regione i saldi inizierano il 5 di gennaio. La regione ha posto divieto di vendita promozionale soa nei 30 giorni precedenti, sia nei 30 giorni dopo l’inizio degli sconti.

Piemonte: Anche in Piemonte la data di inizio saldi è il 5 e dureranno 56 giorni. Vietate le promozioni nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale degli sconti

Puglia: In Puglia i saldi iniziano il 5 gennaio e dureranno fino al 28 febbraio. Previsto un divieto di vendite nei 30 giorni prima dell’inizio.

Sardegna: In Sardegna si parte il 5 gennaio: i saldi qui dureranno 60 giorni. Sarà vietato effettuare vendite promozionali nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Sicilia: Anche in Sicilia, come quasi in tutto il resto della Penisola, i saldi iniziano il 5 gennaio e termineranno il prossimo 15 marzo. Qui è ermesso effettuare vendite promozionali in tutto il 2024.

Toscana: I saldi iniziano il 5 gennaio e avranno una durata di 60 giorni. Non possono essere effettuate vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti.

Umbria: Anche qui l’inizio degli sconti inizia il 5 gennaio per poi terminare il 5 marzo. Prevista la possibilità di vendite promozionali per tutto il 2024.

Valle d’Aosta: Qui c’è un’eccezione, in quanto i saldi invernali sono già iniziati lo scorso 3 gennaio. Dureranno fino al 31 marzo. Non potranno essere effettuate promozioni nei 15 giorni prima l’inizio dei soldi.

Veneto: Al via i saldi il 5 gennaio pe terminare il 28 febbraio 2024. Divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Trentino Alto Adige: Nella provincia autonoma di Trento i saldi dureranno 60 giorni, ma potranno essere effettuate promozioni tutto l’anno. In molti comuni dell’Alto Adige i saldi inizieranno il 13 gennaio per terminare il 10 febbraio 2024. Nei comuni turistici, invece, inizieranno il 24 febbrao e finiranno il 23 marzo 2024.