Sale sulla balaustra del ponte per farsi una foto e precipita: morta 49enne

Una donna è salita sulla balaustra di un ponte perchè voleva che la sua amica le scattasse una foto, ma purtroppo è precipitata nel vuoto.

La tragedia è avvenuta nel centro di Valdagno, in provincia di Vicenza. Una donna di 49 anni, badante di origine moldava, è morta dopo essere caduta dal ponte della Libertà, facendo un volo di una decina di metri. Questa è la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti. L’incidente è avvenuto domenica 23 ottobre, intorno alle 17. La vittima si sarebbe fermata sul ponte insieme ad un’amica, che ha lanciato l’allarme dopo che la donna ha perso l’equilibrio ed è caduta.

La donna è morta sul colpo

In questi giorni c’è poca acqua nell’Agno, per cui la caduta nel greto del torrente si è rivelata fatale per la donna. Il suo corpo, dopo gli accertamenti dei sanitari del Suem 118, che hanno constatato il decesso, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e molte persone curiose, che hanno voluto assistere alle operazioni di recupero. Sono in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente, ma si esclude che possa essere stato un gesto volontario.