Due giovani turisti di 20 e 21 anni del Casertano sono stati aggrediti e accoltellati da un venditore ambulante di frutta in seguito a una lite sul prezzo dei suoi prodotti. Il violento episodio è avvenuto lo scoro 30 agosto su una spiaggia libera in località Sant’Isidoro a Nardò (Lecce) nei pressi della Torre, intorno alle 16. Dalle ricostruzioni sembra che il venditore abbia colpito entrambi i ragazzi, ferendone uno e colpendo l’altro sul lato sinistro dell’addome. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Copertino per le cure opportune. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Come informa la Gazzetta del Mezzogiorno, l’aggressore sarebbe un pluripregiudicato di Copertino, individuato dai carabinieri e deferito in stato di libertà.

Lite sul prezzo: feriti due casertani

Non sono in pericolo di vita

