Previsioni meteo, nuova ondata di caldo africano per il mese di settembre in Italia. Temperature fino a 40 gradi.

A partire dai primi giorni di settembre, vedremo di nuovo il ritorno dell’alta pressione africana. Tuttavia, sotto un punto di vista tecnico, non è solamente l’anticiclone africano ad influenzare le condizioni meteorologiche di quel periodo. In realtà, si verificherà un complesso insieme di pressioni atmosferiche elevate nelle strati superiori dell’atmosfera, che daranno vita a ondate di calore particolarmente intense. In alcune circostanze, queste temperature potranno persino superare quelle riscontrate nelle località del Nord Africa, grazie alla compressione dell’aria nei livelli più bassi dell’atmosfera.

Non è certo la prima volta né sarà l’ultima che, le previsioni meteo con una nuova ondata di caldo nel mese di settembre, si verifichino con temperature notevolmente superiori alla media stagionale. Nel corso del tempo sono stati documentati numerosi episodi di anomalie termiche, anche in passato.

Previsioni meteo, nuova ondata di caldo: le previsioni per il mese di settembre

Le previsioni elaborate attraverso l’analisi di diversi modelli matematici suggeriscono la possibilità di temperature locali vicine ai 40°C in Sardegna, nelle regioni meridionali d’Italia e in Sicilia.

A partire da sabato 2 settembre, le temperature inizieranno a salire nuovamente.

Le temperature continueranno ad aumentare ulteriormente, con valori nettamente superiori alla media in Sardegna, dove potrebbero raggiungere anche i 37/38°C. Inoltre, si prevede un caldo intenso e notevolmente superiore alla media (potenzialmente fino a 7/8°C in più) sia nelle regioni del Centro-Sud che sulle pianure settentrionali, soprattutto in Emilia-Romagna.

Le massime toccheranno i 30 gradi e aumenteranno costantemente. Il picco di calore è previsto per martedì 5 settembre, con temperature massime di 35 gradi.

Nel Centro Italia, le temperature potrebbero raggiungere i valori di 35-37°C, mentre in Emilia-Romagna si potrebbe toccare i 35°C.

Previsioni meteo, nuova ondata di caldo: temperature fino ai 40 gradi le motivazioni

Il passaggio è stato influenzato dal fenomeno del riscaldamento globale, una realtà incontestabile. Abbiamo appena vissuto il mese di luglio più caldo mai registrato nella storia. Inoltre, le registrazioni ci mostrano un maggior numero di record relativi al caldo rispetto al freddo. Qui entra in gioco la teoria dei “colpi di frusta” climatici, che suggerisce un aumento degli eventi meteorologici estremi e un clima generalmente più variabile.