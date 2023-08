Il caldo africano continuerà ad aleggiare sull’Italia tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto raggiungendo il picco. Secondo le previsioni meteo offerte da Adnkronos, l’anticiclone Nerone raggiungerà la sua massima potenza e le temperature supereranno la media di 5-8 gradi centigradi. Lo stesso fondatore di IlMeteo.it, Antonio Sanò, conferma che fino al weekend non ci sarà il ritorno di pioggia e/o temperature più basse. Fino al prossimo 27 agosto Nerone continuerà a “spadroneggiare” non solo sull’Italia, ma su gran parte dell’Europa: dalla Penisola Iberica fino al Mar Nero. L’apice della canicola ha stracciato il livello dello zero termico e, come se questo non bastasse, potrebbe raggiungere il record di temperature massime in città come Roma, Firenze e Milano.

Meteo, picco di caldo africano: la situazione in alcune città

Nel periodo compreso tra il 20 e il 23 agosto, le città di Firenze, Milano e Roma hanno sperimentato temperature elevate di 38-39°C solo in alcune occasioni specifiche. Questi picchi termici si sono verificati nel 2000 e nel 2007 a Roma, nel 2012 presso l’aeroporto di Milano Linate e nel 2011 a Firenze. Tuttavia, la situazione attuale suggerisce che nei prossimi giorni tali valori potrebbero non solo essere raggiunti nuovamente ma addirittura superati.

L’arrivo di Poppea

Tuttavia, una nota positiva emerge in questa situazione. I segnali indicano un cambiamento significativo delle condizioni climatiche a partire dal prossimo fine settimana, concretamente dalla domenica 27. L’anticiclone Nerone, che fino a quel momento avrà esercitato il suo influsso sulle temperature, sembra destinato a perdere improvvisamente intensità. Questo avverrà a causa dell’arrivo di aria più fresca che si sposterà verso il bacino del Mediterraneo, proveniente dal ciclone Poppea. Quest’ultimo è un vortice atmosferico che si formerà e guiderà i suoi effetti dalle Isole Britanniche.