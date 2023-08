Ondata di caldo, 16 città da bollino rosso: cosa fare per difendersi

Il caldo torrido continua a tormentare tutta l’Italia, con alcune zone che hanno dovuto lanciare l’allarme. Nella giornata di oggi, 23 agosto 2023, sono 16 le città da bollino rosso.

Ondata di caldo: 16 città da bollino rosso

Il caldo torrido continua a tormentare tutta l’Italia. Alcune zone, secondo le previsioni, hanno temperature di almeno 10 gradi in più rispetto alle medie di questo periodo e per questo in molte città è scattato l’allarme. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, oggi il bollino rosso è previsto in 16 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Bollino giallo per le città di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria, e bollino arancione a Campobasso e Viterbo. Anche domani, 24 giugno, le temperature saranno altissime e alle 16 città da bollino rosso di oggi si aggiungerà anche Viterbo, mentre Ancona e Bari passeranno al bollino arancione.

Ondata di caldo: cosa fare per difendersi

Il bollino rosso, che corrisponde al livello 3 di rischio, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone. Ci sono alcuni consigli da seguire per affrontare le temperature così alte. Prima di tutto bisogna evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, dalle 11 alle 18, se è possibile. Importante anche evitare di praticare attività fisica intensa all’esterno nella stessa fascia oraria. Se si deve uscire per forza è meglio indossare indumenti chiari e leggeri, riparare la testa con un cappello chiaro e usare gli occhiali da sole. Ricordate di usare creme solari ad alto fattore protettivo. Inoltre, è importante bere liquidi evitando bevande troppo fredde e bevande alcoliche. Meglio moderare anche l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Meglio preferire pasta e pesce alla carne, e consumare sempre molta verdura e frutta fresca.