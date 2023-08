Caldo record sulla cima della Marmolada. Una temperatura così alta non si registrava da ben 10 anni. Lo stress termico mette a rischio il ghiacciaio.

Caldo record sulla Marmolada: la temperatura più alta degli ultimi 10 anni

Caldo record sulla cima della Marmolada. A Punta Penia, a 3.343 metri di quota, la piattaforma “Marmoladameteo” ha registrato una temperatura di 13,3 gradi. Il 3 luglio dello scorso anno, giorno del collasso del ghiacciaio che causò la morte di 11 alpinisti, il termometro segnava 12,7 gradi. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni lo zero termico sulle regioni del Nord Est, a causa dell’anticiclone nordafricano posizionato sull’Italia, potrebbe portare la quota oltre i 5000 metri. Nella giornata di oggi lo zero termico sulle regioni del Nord Est era salito fino a 4.500 metri in libera atmosfera, come riportato da Tgcom24. La previsione è che nei prossimi due o tre giorni la quota dello zero termico possa superare i 5.000 metri.

Caldo record sulla Marmolada: lo stress termico mette a rischio il ghiacciaio

Fino ad ora il ghiaccio della Marmolada non era ancora stato sotto stress termico come nel 2022, ma dopo questo weekend le cose potrebbero cambiare. Con quota dello zero termico che dovrebbe arrivare a 5.200 metri, per martedì 22 agosto, secondo le previsioni, il termometro potrebbe raggiungere i 15 gradi a Punta Penia. Si tratta di un record per la Marmolada. Flavio Tolin, gestore della stazione meteo, ha spiegato che questo è dovuto all’espansione dell’alta pressione sub tropicale che coinvolgerà l’Italia, con effetti significativi su Alpi e Dolomiti. Si tratta di una situazione molto delicata per il ghiacciaio.