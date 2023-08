Il caldo africano non molla la presa sull’Italia. Le temperature sono molto alte e continuano ad aumentare. Le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo, continua il caldo africano: le temperature aumentano

Il caldo record sull’Italia non molla la sua presa e non lo farà per il resto della settimana, soprattutto al Centro-Nord. Nuovo record in montagna, con temperature alte fino a 5328 metri. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, ha confermato un cambiamento epocale con lo zero termico salito di circa 300 metri oltre il precedente record italiano. Tutta la colonna troposferica presenta valori di almeno 10 gradi superiori alle medie del periodo. Si tratta di un brutto segnale per quanto riguarda i cambiamenti climatici, ma i record storici di questi giorni riguardano la temperatura in quota. Le caratteristiche di un anticiclone potente ci sono, dal record dello zero termico, alla diffusione del caldo, fino alla durata della fiammata. Fa caldissimo anche al mare.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi giorni, il tempo sarà caldissimo e asciutto al Centro-Nord, fino a domenica. Potrebbero esserci dei temporali sul meridione, tra Sicilia, Calabria e Campania, tanto che le temperature del Sud saranno più basse. Martedì 22 agosto al nord avremo tempo soleggiato e caldo intenso, al centro un aumento delle temperature e al sud prevalentemente sole e caldo, con qualche isolato rovescio in Sicilia. Mercoledì 23 agosto ci sarà caldo forte al nord, con sole e qualche temporale sulle dolomiti, mentre il clima sarà caldissimo al Centro. Al Sud una prevalenza di sole e caldo, con qualche temporale pomeridiano. Giovedì 24 agosto caldo record al nord, salvo qualche temporale sui confini alpini, clima caldissimo al centro e prevalenza di sole e caldo al sud. Il tempo potrebbe cambiare a partire da lunedì 28 agosto.