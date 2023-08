Caldo rovente: come avere un po' di refrigerio

Le temperature, in questi giorni dopo Ferragosto, si sono notevolmente alzate portando una nuova ondata di calore. Le regioni sono state colpite da un caldo rovente e intollerabile che sta portando seri problemi di salute e non solo. Scopriamo come fare per ottenere un po’ di sollievo con metodi validi ed efficaci.

Caldo rovente

Dopo un periodo di stabilità dovuto al fresco e a temperature maggiormente sopportabili, il caldo rovente, da un paio di giorni, è tornato sulla penisola con la colonnina di mercurio che ha fatto registrare impennate, per quanto riguarda il calore. Ci si prepara quindi alla terza ondata di caldo africano con l’anticiclone ancora protagonista.

Già da lunedì 21 agosto, infatti, si sono registrate temperature importanti ed elevate con alcune regioni che sono arrivate a sfiorare i 40°. Il centro nord e la Sardegna sono arrivate a temperature superiori ai 35° soprattutto nelle aree interne con valori che andranno man mano ad aumentare nel corso della settimana.

Un caldo rovente presente anche nei luoghi montani con lo zero termico che si colloca sulle Alpi mettendo a serio rischio la condizione dei ghiacciai. Nelle località di montagna si potranno toccare anche temperature di 30°. Una condizione e temperature che stanno mettendo a serio rischio la vita di tutti quanti.

Nei prossimi giorni, dovrebbe esserci un po’ di sollievo anche grazie a temporali e fenomeni che potrebbero toccare le aree del nord portando così fresco e anche il primo assaggio di autunno mitigando così l’eccessiva calura e canicola di questo periodo.

Caldo rovente: come difendersi

Siccome il caldo rovente preoccupa moltissimo mettendo a rischio, non solo la condizione fisica, ma anche la salute, è bene cercare di difendersi adottando rimedi semplici e validi. In casa, prima di tutto è bene optare per l'uso di un ventilatore o condizionatore oppure raffrescatore d'aria che dona il giusto sollievo.

Sono diversi poi i rimedi casalinghi da mettere in atto, tra cui idratare l’organismo bevendo fino a due litri di acqua naturale al giorno. Si consiglia di optare per acqua a temperatura ambiente e non troppo ghiacciata evitando bevande ricche di zuccheri come quelle gassate. Sono consigliate poi le tisane a base naturale come tarassaco o finocchio.

In caso di caldo rovente e insopportabile, è possibile fare una doccia fredda, ma anche in questo caso che non sia troppo ghiacciata. Si consiglia di bagnare i polsi e le tempie per rinfrescarsi un po’. In casa, quando le temperature sono eccessive, è bene tenere abbassate le persiane e le finestre per non far passare i raggi del solare e avere così un ambiente fresco e refrigerante.

In estate, a causa delle alte temperature, si hanno gambe gonfie ed è necessario immergere i piedi in una tinozza con acqua tiepida, sale grosso e bicarbonato. Per la notte è possibile dormire con un cuscino tra le gambe in modo da tenerle sollevate. Per i fortunati che sono al mare, è possibile fare delle lunghe passeggiate con le caviglie immerse nell’acqua.

Caldo rovente: condizionatore

