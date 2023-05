Paura a Lustra Cilento, in provincia di Salerno, dove a causa di una frana un grosso masso ha intralciato la carreggiata impedendo la circolazione dei veicoli. Tempestivo l’intervento delle autorità competenti.

Salerno, frana a Lustra Cilento: un masso è crollato sulla carreggiata

Fortunatamente c’è stato solo un enorme spavento a Lustra Cilento questa mattina, 11 maggio 2023, a causa di una frana. Il peggio è stato evitato in quanto il masso che è crollato sulla carreggiata non ha arrecato danni a cose o persone. La strada in quel momento era deserta e non transitavano né veicoli né pedoni.

La dinamica e l’intervento dell’autorità competente

Non è ancora nota la dinamica che ha portato alla frana, ma il Cilento purtroppo è spesso soggetto ad allerte meteo e nelle zone montuose questi fenomeni naturali possono verificarsi con frequenza. Con molta probabilità saranno state le condizioni meteo in Campania degli ultimi giorni a causare il crollo. Sul posto è immediatamente giunta la Comunità Montana Alento Monte Stella, che ha rimosso il masso dalla strada. La notizia è stata riportata dal quotidiano Salerno Today.