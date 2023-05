Maiori, perde l'equilibrio e fa un volo di 7 metri

Maiori, un uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto nel giardino sottostante facendo un volo di 7 metri: ricoverato in ospedale.

Un uomo di 44 anni stava facendo alcuni lavori nel suo giardino, improvvisamente ha perso l’equilibrio facendo un volo di 7 metri e finendo nel giardino sottostante. L’episodio è accaduto oggi 5 maggio alle 11:00 a Maiori in zona Salicerchie (Salerno). Fortunatamente, alla fine del volo, il malcapitato non è finito sull’asfalto.

Come informa Positano News, il 44enne ha riportato varie ferite ma non sarebbe in pericolo di vita; si parla di una frattura dell’omero e della spalla e contusioni al costato. É stato necessario l’intervento da parte dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale Ruggi. Giunti sul posto i sanitari della Croce Bianca postazione di Vietri sul Mare, la polizia locale di Maiori e i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori.

In ospedale dopo volo di 7 metri: stava effettuando un sopralluogo

Un volo di 7 metri ha costretto un quarantenne al ricoverso presso il Ruggi di Salerno. Per recuperare il malcapitato c’è stato bisogno dell’intervento da parte dei vigili del fuoco. Il portale Il Vescovado precisa come, al momento dell’incidente, l’uomo stava effettuando un sopralluogo in giardino insieme a un tecnico.

Trasportato in elisoccorso

L’incidente è avvenuto precisamente presso il podere del 44enne in zona Cannaverde. Non essendo stato possibile raggiungere la zona con i normali mezzi di soccorso, è stato pertanto necessario l’intervento dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno.