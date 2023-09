I due ufficiali della compagnia Caronte & Tourist sono rimasti vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro. I due uomini si trovavano al porto di Salerno, quando sono stati investiti da un trattore in manovra. La causa sarebbe stata il malfunzionamento del sistema di attracco del veicolo.

Salerno: incidente al morto, travolti due ufficiali

Un ufficiale è morto, travolto dal trattore, mentre il collega si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto al molo 26, all’interno del garage dove era attraccata la nave “ro-ro”, specializzata nel trasporto dei mezzi rotabili. In base a quanto riportato dalla Capitaneria di Porto la tragedia sarebbe stata determinata da un malfunzionamento della ralla, ossia il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore. La parte mobile avrebbe causato lo sganciamento del rimorchio e il conseguente incidente. Gli inquirenti indagano per ricostruire la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, avvalorate anche dalla nota diramata dalla Compagnia, i due uomini sono stati travolti, mentre si trovavano a terra, dal trattore che manovrava in retromarcia su una banchina del porto.

Un tragico bilancio

Per l’ufficiale di coperta, Antonino Donato, messinese di 29 anni, si sono rivelati inutili i soccorsi. Il primo ufficiale della Cartour Delta, invece, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Ruggi di Salerno e versa in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i funzionari dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, con il presidente, Andrea Annunziata, e il responsabile della Security, Ugo Vestri. La Caronte & Tourist ha espresso “enorme dolore” e “costernazione” per una “tragedia immane” che ha causato la perdita di un ufficiale “da tutti ben voluto e apprezzato”.

L’ennesimo incidente sul lavoro

La piaga degli incidenti sul lavoro attanaglia nuovamente la cronaca. «Non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro», è stato il commento a caldo del rappresentante locale della Cgil, Gerardo Arpino. La tragedia di Salerno, tuttavia, si lega ad altri quattro diversi episodi avvenuti nella giornata di oggi a Bologna, a Treviso e a Napoli. Il drammatico bilancio è di cinque vittime in un solo giorno.