Salerno, tentata rapina in tabaccheria: criminali messi in fuga dal proprietario

Volevano imitare Tokio, Rio e gli altri protagonisti della famosissima serie TV di Netflix ‘La Casa di Carta‘, ma due rapinatori sono stati cacciati dal proprietario della tabaccheria dove avevano tentato il furto.

Il curioso episodio è avvenuto nel quartiere Mariconda di Salerno: due ladri si sono presentati in tabaccheria con il volto coperto dalle mitiche maschere di Dalì e hanno provato a svaligiare la cassa, spaventando la donna dietro al bancone. Il proprietario del negozio, che in quel momento era nel retrobottega, ha sentito i rumori ed è uscito allo scoperto. L’uomo ha reagito e in pochi attimi è nata una collutazione in cui sono esplosi due colpi di pistola. I due ladri sono scappati in auto, mentre l’uomo ha chiamato la polizia.

Le indagini della polizia

Il proprietario della tabaccheria se l’è cavata solo con poche ferite superficiali e adesso sta bene. Gli agenti di polizia, invece, si sono messi sulle tracce dei ladri. Pur avendo indossato le maschere di Dalì i due potrebbero aver lasciato delle tracce nel negozio e dunque essere presto identificati.