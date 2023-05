Come è solita fare da un anno a questa parte, quando il figlio 15enne è venuto tragicamente a mancare, la sua mamma era andata a trovarlo al cimitero di Pagani, nelle vicinanze di Salerno. Quello che si è trovata ad osservare una volta giunta di fronte alla tomba, l’ha lasciata esterrefatta.

Salerno, orologio sottratto dalla tomba di un 15enne

La donna si era presentata come sempre di fronte alla tomba del figlio per passare un po’ di tempo insieme a lui, ma si è subito accorta che qualcosa non andava. La vetrina in cui erano contenuti alcuni ricordi del ragazzo era distrutta e tra i vari oggetti ne mancava uno: un orologio. L’orologio non aveva grande valore economico, ma aveva un valore affettivo inestimabile per la famiglia del 15enne scomparso e il suo furto ha dato un grosso dispiacere alla madre del giovane.

La mamma si rivolge al ladro: “Come ti senti adesso?”

A raccontare la vicenda è stata proprio la madre del ragazzo che si è sfogata sui social per quanto successo: “Ma come ti senti dopo aver rubato un oggetto senza valore per te in un luogo sacro? Il vetro si aggiusta, ma la tua anima resta sporca.” Tantissime persone, nella sezione dei commenti al post della donna, hanno fatto sentire la loro vicinanza alla famiglia.