L’incidente è avvenuto sull’autostrada A30 nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino (Salerno) nel pomeriggio di ieri, domenica 14 Maggio. Un’automobile si è schiantata più volte contro il guardrail causando la morte di una ragazzina di 13 anni.

Salerno, incidente in autostrada: morta 13enne, ferite altre 3 persone

Si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Al momento non si sa molto della dinamica del sinistro, ma pare che l’automobile, mentre procedeva in direzione Nord avrebbe impattato contro i due guardrail e poi si sarebbe ribaltata. Nello schianto la 13enne è stata sbalzata fuori dalla macchina, per lei non c’è stato nulla da fare: la ragazzina è morta sul colpo.

Le condizioni di salute delle altre persone coinvolte

In macchina con la 13enne c’era una donna, che era alla guida del mezzo, e altri due minorenni: un ragazzo di 16 anni e un bambino di 7. Tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati ricoverati tra gli ospedali “Fucito” di Mercato San Severino e “Ruggi” di Salerno. Le autorità hanno chiuso il tratto autostradale, aprendo poi una sola corsia attorno alle ore 21 di ieri sera.