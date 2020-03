La Francia ha approvato l'uso del Plaquenil come cura per il Coronavirus, in combinazione con altri due farmaci.

Il Coronavirus in Francia si cura con il Plaquenil. La proposta del virologo Didier Raoult, direttore dell’Istituto Mediterraneo per le infezioni di Marsiglia, che ne aveva studiato i benefici tempo fa, in combinazione con altri farmaci, è stata approvata.

La Francia approva il Plaquenil

Il farmaco anti malarico contiene idrossiclorochina come principio attivo ed è venduto dalla casa farmaceutica Sanofi. La ricerca del professor Raoult, condotta in prima fase su un panel di 24 pazienti positivi al virus, aveva prodotto risultati positivi e pertanto il governo francese ne ha approvato l’utilizzo.

Sul sito istituzionale, un decreto parla dell’uso di Plaquenil in associazione con altri due farmaci: Lopinavir e Ritonavir, impiegati nel trattamento di pazienti affetti da HIV. Attualmente, questi prodotti sono oggetto di studio da parte dell’Aifa per approvarne l’uso anti Coronavirus anche in Italia.

Una cura per il Coronavirus

Secondo i risultati di una ricerca cinese, condotta su 200 pazienti positivi, del National Clinical Research Center for Respiratory Diseases, Lopinavir e Ritonavir non sarebbero così efficaci sul Coronavirus.

Gli stessi autori però affermano che è presto per trarre conclusioni, in quanto si è trattato di uno studio preliminare su pazienti molto gravi.

In base al decreto emanato dal Governo francese, i tre medicinali potranno essere prescritti e somministrati sotto responsabilità del medico curate. Qualora le condizioni del paziente rimanessero stabili, sarà sua premura autorizzare il professionista per proseguire il trattamento.