Le mascherine per l'emergenza coronavirus possono appannare gli occhiali. Bolla Blu pubblica i 3 trucchi per evitare questo problema.

Indossare le mascherine per prevenire il contagio da coronavirus può essere snervante soprattutto per chi usa gli occhiali, che risultano spesso appannati. Questo appannamento delle lenti costringe a toccare in continuazione il viso per abbassare la protezione o muoverla. Quest’azione è altamente sconsigliata.

Mascherine e occhiali appannati: i trucchi

Portare gli occhiali insieme alla mascherina può risultate fortemente fastidioso, ma anche importante per prevenire il contagio da coronavirus. I lacci stringono, toccando sulle aste delle lenti, appannano i vetri e costringono chi le indossa a cambiare in continuazione la posizione della protezione per riuscire a guidare, fare la spesa o comunque muoversi nel mondo esterno. Portare le mani al viso, poi, è una delle azioni sconsigliate dagli esperti perché comporta l’altissimo rischio di inalare o ingerire batteri, o, ancor peggio toccare gli occhi con le mani sporche.

L’associazione Bolla Blu su YouTube ha pubblicato un video-tutorial che spiega le 3 semplici regole da applicare per indossare contemporaneamente mascherina ed occhiali.





Le tre tecniche

Esistono 3 tecniche per poter indossare mascherina ed occhiali: