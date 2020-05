Coronavirus, il metodo per far aderire meglio la mascherina al volto

Su internet sono numerosi i medici che mostrano il modo corretto per indossare una mascherina anti coronavirus e fare in modo che aderisca al volto.

Con l’avvento della pandemia di coronavirus, e delle conseguenti misure di contenimento disposte dai governi di tutto il mondo, abbiamo ormai una discreta familiarità con l’utilizzo dei vari dispositivi di protezione individuale a partire dai guanti e dalla mascherina chirurgica. Se con i primi però non vi sono particolari difficoltà nell’indossarli in maniera adeguata, con le seconde la storia è ben diversa: capita spesso infatti che le persone non riescano a far aderire alla perfezione la mascherina al proprio volto, con conseguente perdita di efficacia del presidio sanitario nel difenderci dagli agenti patogeni.

Coronavirus, come indossare la mascherina



Per aiutare le persone che hanno difficoltà nell’indossare al meglio una mascherina chirurgica una dottoressa del Corcniche Hospital di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha deciso di pubblicare su Instagram un piccolo video tutorial dove mostra la maniera migliore di indossare la mascherina.

LEGGI ANCHE: In farmacia chiedi “mascherina 1522” per denunciare violenza domestica

Nel filmato è possibile vedere la dottoressa piegare la mascherina in due longitudinalmente e, tenendola ferma in questa posizione, eseguire due nodi con gli elastici che andranno poi messi attorno alle orecchie.

Fatto questo primo passaggio il medico prosegue aggiustando il bordo esterno della mascherina e seguendo la forma del naso e degli zigomi. In questo modo, essa assumerà una classica forma concava con cui potrà aderire quasi perfettamente al volto.