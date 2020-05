"Mi serve la mascherina 1522": queste le parole in codice per denunciare una violenza domestica e mettere all'erta il farmacista.

Restare a casa durante la quarantena non è per tutti piacevole, anzi. Durante il lockdown sono aumentati i casi di violenza domestica nei confronti delle donne. Per questa ragione nasce un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmacisti per aiutare le persone a denunciare. “Voglio una mascherina 1522” sono le parole in codice da pronunciare al farmacista per ottenere aiuto in caso di violenza domestica.

“Mascherina 1522” contro la violenza domestica

Per chi subisce violenza domestiche restare a casa può trasformarsi in un incubo. La vicinanza costante alla persona violenta non solo aumenta la possibilità di subire violenza fisica o psicologica, ma limita drasticamente i momenti di privacy, fondamentali per poter chiamare i numeri preposti per denunciare un abuso. Per questa ragione farmacisti e centri antiviolenza hanno unito le forze per venire incontro a tutte le persone che stanno subendo violenze.

Chiamando in farmacia e chiedendo la mascherina 1522, il farmacista capirà che l’interlocutore sta cercando aiuto, e lo metterà in condizione di ricevere aiuto nel minor tempo possibile.





Amnesty International ricorda alle donne di chiamare sempre il numero anti-violenza 1522 in caso di emergenza, che offre anche la possibilità di chat per chi non potesse parlare.

Il numero gratuito è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio – Dipartimento per le pari opportunità. In alternativa si possono chiamare i centri anti-violenza o denunciare sull’app della Polizia, YouPol, potenziate in questo periodo di quarantena proprio per far fronte anche all’aumento dei casi di violenza domestica.