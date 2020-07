La maggior parte dei contagiati dal coronavirus ha meno di 50 anni: è quanto mostrato dagli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità.

I dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità mostrano come l’età media dei contagiati da coronavirus sia scesa a 43 anni. La maggior parte di loro ha infatti un’età inferiore ai 50 anni, ben più bassa rispetto a quella delle persone infettate durante la fase calda dell’epidemia.

Queste ultime avevano un’età media di 61 anni.

Età dei contagiati da coronavirus

L’infografica contenente i dati aggiornati al 20 luglio e relativi agli ultimi 30 giorni svela dunque che i soggetti che hanno contratto di recente l’infezione sono più giovani di quelli che l’hanno presa nei mesi invernali. Il 50,2% dei contagiati ha tra 19 e 50 anni e rappresenta la fetta maggiore.

Se si aggiunge il 10,8% dei contagiati, ovvero gli individui che hanno meno di 18 anni, si nota che più del 60% di chi ha il virus ha meno di 50 anni. Per quanto riguarda i casi pediatrici, in Italia sono l’1,8% del totale: la loro età media è di 11 anni e il 13,3% ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale.

Cala quindi la percentuale dei pazienti più anziani, categoria che invece era la più colpita durante il picco dell’emergenza.

Il 22,8% degli infetti degli ultimi trenta giorni ha tra 51 e 70 anni e il 16,2% è ultra settantenne.

Aumentano gli uomini positivi al coronavirus

Per quanto riguarda il genere sessuale, è scesa al 47% la percentuale delle donne positive al coronavirus contro il 53% relativo al sesso maschile. La percentuale degli uomini è in continuo aumento se si considera che i dati dei mesi precedenti indicavano che il totale dei casi tra i maschi non superava il 46%.