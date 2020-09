Ballare per dimagrire, una pratica sportiva divertente che ti aiuterà ad ottenere una forma fisica perfetta

La danza è una forma d'arte che racconta storie ed esprime emozioni, ma ballare può anche essere un utile e divertente alleato per dimagrire.

Proveresti un allenamento non convenzionale se ti aiutasse a perdere peso? Se la risposta è sì, allora ecco un suggerimento per te. Prova a ballare per dimagrire. Non importa quale stile, se balli Salsa, Bachata o il ballo latino americano: ballare può essere un ottimo modo per dimagrire.

La danza è una forma d’arte tramandata dai nostri antenati che si è evoluta nel tempo. Utilizzata principalmente per raccontare storie, esprimere emozioni o come rito religioso, essa è passata a elaborare mosse in tandem con ritmi e coreografie sempre più complesse; un passatempo sociale, una forma di intrattenimento e persino una routine di esercizi.

Secondo un sondaggio pubblicato dall’American Council of Exercise, esperti di salute e specialisti di fitness concordano all’unanimità sul fatto che la danza si sia evoluta in una forma di esercizio efficace per la perdita di peso e la forma fisica e approvano anche le routine di esercizi basate sulla danza come tendenza in crescita.

Si dice che un’ora di ballo energico come la salsa bruci 400 calorie, che equivale a nuotare o andare in bicicletta, oltre a una serie di altri benefici fisici e mentali ormai riconosciuti da tutti gli studi scientifici. Danzare regolarmente può rallentare la frequenza cardiaca, abbassare la pressione sanguigna, migliorare i livelli di colesterolo e bruciare i grassi, tutti segni di una perdita di peso efficace e sana.

Ce lo conferma anche un esperto come Simone Giorgio, maestro di ballo, 5 volte campione del mondo in Salsa e Bachata, fondatore della nota scuola di ballo Timba Tumba Dance Academy. Con i suoi corsi di ballo a Torino, oltre ad insegnare l’arte della danza a migliaia di persone, le ha anche aiutate a mantenere la forma fisica e a ritrovare il sorriso coniugando esercizio fisico e benessere mentale.

Bruciare calorie con la danza per perdere peso

La perdita di peso è difficile ma non impossibile. Essa è il risultato di una equazione lineare: hai bisogno di bruciare più calorie di quelle che assumi. Il nome del gioco è bilancio energetico. Quando bruci più calorie di quelle che assumi, sei in uno stato di equilibrio energetico negativo. Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo se stai cercando di perdere peso.

Il numero di calorie bruciate durante la danza dipende da diversi fattori, la considerazione principale è l’intensità dell’esercizio. Diversi tipi di danza hanno intensità diverse. Se esegui una Bachata Sensual, brucerai meno calorie di quelle che faresti ballando una Salsa Cubana o Portoricana, infatti le Danze Caraibiche sono le preferite per questo scopo.

Il secondo fattore da tenere in considerazione è il peso corporeo. Se due persone svolgono la stessa attività alla stessa intensità, la persona più pesante brucerà più calorie. Quando sei sovrappeso, hai semplicemente più massa da muovere e i tuoi muscoli devono lavorare di più.

L’ultimo fattore è la composizione corporea. I muscoli consumano più energia del grasso, quindi le persone con più massa magra bruceranno più calorie.

Le Danze Caraibiche, latino americane per dimagrire

Una tabella stilata da esperti nutrizionisti mostra la differenza di calorie bruciate tra diversi tipi di danza e peso corporeo. Una persona di 57 kg brucerà circa 90 calorie in 30 minuti di ballo lento, 165 calorie in discoteca o sala da ballo e 180 calorie in danza veloce o balletto. Una persona di 70 kg brucerà 112 calorie in 30 minuti di ballo lento, 205 calorie da discoteca o sala da ballo e 223 calorie da ballo veloce o balletto, e così via.

Come puoi vedere, il numero di calorie bruciate dipende sia dall’intensità del tuo stile di danza che dal peso corporeo. Prima di impegnarti a usare la danza come forma di esercizio per perdere peso, cerca diverse opzioni. Trova uno stile di danza che ti piaccia, ma anche sicuro e appropriato per il tuo livello di forma fisica. Seguire un corso di ballo caraibico è molto popolare fra chi vede in questo sport la sua soluzione per dimagrire, sia perché essendo balli che coinvolgono l’intero apparato corporeo a velocità intense, permettono di consumare un numero superiore di calorie, sia perché favoriscono le relazioni sociali e gli incontri tra i due sessi.

In particolare la salsa è una forma di ballo latino americano, più precisamente fa parte delle Danze Caraibiche, intricata ed esilarante, la quale ha recentemente guadagnato un’immensa popolarità nelle discoteche e nelle scuole di ballo. Ha tratto ispirazione dai balli nati a Cuba come il Mambo, il Son, il Danzon e altre forme di danza minori. La musica salsa ha una struttura in 4/4 e consiste fondamentalmente in uno schema di sei passi ballati sugli otto tempi della battuta musicale. Si balla principalmente in coppia ma anche in assolo ed è caratterizzata da una spiccata energia, sensualità, e molte rotazioni sia da parte della dama che del cavaliere.. Un’ora di passi di salsa ti fa bruciare ben 420 calorie. Quindi, è una buona scelta per un programma di perdita di peso.

Una corretta alimentazione per dimagrire

Ogni studio condotto per spiegare il legame tra la danza e il dimagrimento precisa che l’esercizio fisico ti aiuterà a mantenere l’obiettivo di peso che hai già raggiunto, ma potrebbe non essere sufficiente da solo per perdere peso in primo luogo. Ridurre il numero di calorie che consumi modificando la tua dieta produrrà risultati migliori rispetto alla sola attività fisica.