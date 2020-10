Per Rasi, direttore esecutivo Ema, il vaccino darà i suoi frutti solo dopo un anno dalla sua scoperta.

Il mondo intero aspetta un vaccino che possa porre fine alla pandemia covid che ormai da quasi un anno paralizza la socialità e le economia globali. Una corsa contro il tempo quella degli scienziati impegnati nella ricerca, ma attenzione a non considerare l’arrivo del tanto atteso farmaco come il momento in cui la diffusione del virus verrà debellata.

È questo il messaggio lanciato da Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) a Sky Tg24: “È solo l’inizio della fine della pandemia, non è la fine. Significa che dopo un anno che abbiamo a disposizione il vaccino vedremo la pandemia diminuire in maniera importante”.

Covid, l’Ema sul vaccino

Sarà dunque un processo lento che richiederà vari step che, per fortuna, andranno questa volta verso un progressivo allentamento dell’attuale stato di restrizione.

“All’inizio – precisa Rasi – non si potrà fare a meno di mascherine e distanziamento. Se ne potrà fare a meno quando avremo i primi dati dell’efficacia del vaccino”. Il tempo necessario in tal senso per il direttore esecutivo dell’Ema è di almeno 6 mesi, periodo che permetterà di valutate la resa del farmaco nella pratica reale.

Poi sulle tempistiche Rasi smorza l’entusiasmo di coloro che si aspettavano le prime dosi entro la fine del 2020: “È molto difficile, quasi impossibile.

Direi che l’anno del vaccino sarà il 2021 e speriamo che sarà l’anno dei vaccini, più di uno”, ha affermato Rasi. “È auspicabile – ha concluso il direttore Ema – e molto probabile che ci saranno più vaccini, è quello a cui stiamo lavorando, ne abbiamo già due in fase di pre-osservazione, quella che noi chiamiamo la rolling review, e probabilmente la prossima settimana ne arriverà un terzo. Si sta andando veloci”.