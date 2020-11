Il sistema immunitario del corpo umano "ricorda" il Covid per 6 mesi.

Uno studio britannico ha cercato di capire per quanto tempo il sistema immunitario del corpo umano “ricorda” il Covid. Le cellule T lo ricordano a 6 mesi dalla prima infezione. Lo studio è stato condotto su 100 operatori sanitari non ospedalizzati tra marzo e aprile.

I dati sono importanti e permettono di farci un’idea più chiara su quanto tempo possa essere prevenuta la reinfezione da Sars-Cov-2 e quanto duri la cosiddetta immunità.

I dati “penso siano incoraggianti, anche se non stanno a significare che le persone non possano reinfettarsi – spiega al Guardian Paul Moss, professore alla University of Birmingham e uno degli autori dello studio -.

Ora abbiamo bisogno solo di uno studio su larga scala per capire come gli anticorpi e le cellule agiscano insieme per proteggere le persone nel corso del tempo”.

“Questi primi risultati dimostrano che la risposta delle cellule T dura più di quella degli anticorpi – aggiunge l’epidemiologo Shamez Ladhani, altro autore dello studio -. Questo potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo di un vaccino“. Infatti, a oggi, è difficile che venga prodotto un vaccino in grado di immunizzare permanentemente il corpo umano, ma solo di renderlo immune per pochi mesi, circa 6 appunto.

La ricerca è la prima che analizza i livelli di cellule T dopo l’infezione in persone con sintomi lievi o asintomatiche. Dopo un periodo di osservazione lungo sei mesi, gli scienziati hanno capito che i livelli di cellule T erano il 50% più alti in persone che avevano sperimentato sintomi al momento dell’infezione. Questo potrebbe significare che i pazienti con sintomi iniziali più forti potrebbero avere una protezione maggiore.