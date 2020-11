Secondo la biologa Barbara Gallavotti, il Covid "può influire sulle nostre capacità mentali". Colpiti spesso "giovani con età tra i 18 e i 49 anni".

Di recente le sue dichiarazioni avevano suscitato non poche polemiche: Barbara Gallavotti aveva infatti dichiarato che “il negazionista è quasi sempre in buona fede”, ricordando che secondo il neuroscienziato Miller “tutto parte dalla nostra incapacità di distinguere tra informazioni fondate e infondate, così come accade in alcune forme di demenza”.

La biologa Gallavotti in diverse occasioni è intervenuta per parlare dell’emergenza coronavirus. Ha ricordato lo studio condotto dal MIT di Boston, secondo il quale il suono della tosse permette di distinguere asintomatici e non infetti. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, programma in onda su La7, la Gallavotti ha sottolineato le conseguenze derivate dal Covid-19, che “lascia strascichi” in molti pazienti, anche se ufficialmente guariti.

Gallavotti, gli “strascichi” del coronavirus

Il virus “può influire sulle nostre capacità mentali”, ha dichiarato la biologa Barbara Gallavotti in collegamento con Floris a DiMartedì. “A settimane o mesi di distanza dal giorno in cui sono state dichiarate ufficialmente guarite, molte persone lamentano una sorta di nebbia mentale“, ha spiegato.

Difficoltà di memoria e di concentrazione, ma anche stanchezza, “sono gli strascichi a breve, medio e lungo termine, che vengono registrati abbastanza di frequente.

Sembra che riguardino 1 persona su 20 fra quelle che hanno manifestato la malattia”.

Quindi ha precisato che in molti casi tali “strascichi” emergono in pazienti che “non hanno manifestato la malattia in maniera particolarmente grave, ma hanno avuto sintomi diversi. Generalmente almeno quattro: oltre a febbre e tosse, anche incapacità di respiro e altro”. Poi ha tenuto a sottolineare: “Spesso sono persone giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 49 anni“.