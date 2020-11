La decisione della Food and Drug Administration sul primo test Covid fai da te.

I contagi di Coronavirus nel mondo continuano ad aumentare, anche se in alcuni luoghi si è registrato un lieve calo dei casi. La seconda ondata ha colpito il mondo intero e gli ospedali stanno cercando di gestire al meglio la grande pressione che sono costretti a subire.

Negli ultimi giorni si parla sempre di più del test Covid fai da te. Negli Usa è arrivata la prima approvazione ufficiale.

Test Covid fai da te

La Food and Drug Administration (Fda) ha dato ufficialmente il suo via libera al primo test per la diagnosi del Coronavirus fai da te. Si tratta di un vero e proprio tampone che può essere effettuato direttamente a casa, per tutte le persone dai 14 anni in su.

Negli Usa, dove è stato approvato ufficialmente, è stato prodotto dalla Biotech Usa, con quartier generale in California Lucira Health e può essere utilizzato anche all’interno degli ospedali, per facilitare il compito del personale medico.

L’Fda non ha ancora rivelato il costo di questo tipo di test, ma sul sito della società si parla di un prezzo inferiore ai 50 dollari. “Sebbene siano stati autorizzati test per la raccolta a casa, questo è il primo a poter essere fatto autonomamente e che fornisce risultati direttamente a casa” ha spiegato Stephen Hahn, commissario dell’Fda, in una nota.

“Questa nuova opzione di test rappresenta un importante sviluppo diagnostico per affrontare la pandemia e ridurre la trasmissione” ha aggiunto il commissario. Il risultato del nuovo test fai da te degli Usa è disponibile nell’arco di 30 minuti.