Un pomeriggio di paura a Cerreta

Nel pomeriggio di ieri, un drammatico salvataggio ha avuto luogo a Cerreta, una località nel comune di Firenzuola, in Alto Mugello. Un uomo di 80 anni è rimasto bloccato all’interno della sua auto, che si trovava in precarietà a causa di un albero che l’aveva fermata mentre stava per precipitare in un burrone.

La situazione era estremamente critica, con il veicolo in bilico e il rischio di un’imminente caduta nel vuoto.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

La prontezza dei vigili del fuoco è stata fondamentale in questa operazione di salvataggio. Due squadre, insieme all’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna, sono intervenute rapidamente sul posto. I pompieri, calandosi con i verricelli dall’elicottero, hanno messo in sicurezza il veicolo per evitare che potesse cadere nel burrone. Grazie alla loro esperienza e professionalità, sono riusciti a estrarre l’ottantenne dall’abitacolo in condizioni di sicurezza.

La moglie e la richiesta di aiuto

È importante sottolineare che la moglie dell’uomo, fortunatamente, era riuscita a uscire dall’auto in autonomia e ha avuto la prontezza di chiedere aiuto. Questo gesto ha permesso di attivare i soccorsi in tempo utile, evitando conseguenze potenzialmente tragiche. L’uomo, una volta estratto, è stato immediatamente affidato al personale del 118 per le cure necessarie. La sinergia tra i soccorritori e la prontezza della moglie hanno fatto la differenza in questo salvataggio.