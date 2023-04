Matteo Salvini non fa sconti e come suo solito la bitta giù in maniera radicale: “La patente va tolta a vita a chi è recidivo”. Il leader leghista e ministro di Infrastrutture e Trasporti dice la sua sulla reiterata cattiva condotta al volante e spiega come la pensa lui su un tema che è cruciale in Italia da moltissimo tempo.

“Patente tolta a vita a chi è recidivo”

Ha detto Salvini in merito: “La patente andrebbe tolta per sempre a chi reitera comportamenti imprudenti al volante”. Insomma, da ministro dei Trasporti Salvini non vuole atteggiamenti morbidi contro gli automobilisti recidivi. Per lui semplicemente “non basta la sospensione. Per quello che mi riguarda, tu la patente non la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questi casi, è mortale“. Il ministro ha anche ricordato che nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade “concentrati nel fine settimana”.

Non solo distrazione ma imprudenza”

Per Salvini in chiosa alle sue considerazioni si tratta di casi in cui vanno effettuati dei distinguo che però non danno esiti diversi ed a volte sono esiti fatali. Casi nei quali “una quota di imprudenza c’è, la maggioranza però è dovuta alla distrazione, spesso legata all’uso del telefonino mentre si guida“.