Salvini sul ritorno al nucleare in Italia: “Costruite la centrale a Milano”

"Fate la centrale nucleare a Milano, nel mio quartiere", così Matteo Salvini che si è pronunciato sulla possibilità di un ritorno al nucleare in Italia.

Il leader della Lega Matteo Salvini è sempre più convinto che il ritorno dell’Italia al nucleare potrebbe essere la soluzione. Nel corso del 51esimo convegno dei giovani imprenditori che si è tenuto a Rapallo in Liguria, il capo del Carroccio ha dichiarato che la prima centrale nucleare potrebbe essere fatta nel cuore della Lombardia, a Milano.

Salvini spiega dove potrebbe essere costruita la prima centrale nucleare

Matteo Salvini parlando di una possibile centrale nucleare nel nostro Paese ha spiegato: “La prima nuova centrale nucleare pulita italiana? Fatela pure nella mia Milano, nel mio quartiere di Baggio”. Ha quindi aggiunto: “Ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia. Nessuna però è in Italia […] e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano. Sfido il partito dei No”.

Salvini: “Sono e voglio rimanere in Europa”

Infine il leader della Lega ha dichiarato: “Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni: quando l’Italia insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle politiche energetiche e sul gas, non è possibile che siccome gli olandesi non ne abbiano convenienza ci si dica ne riparliamo in autunno. Non ci sono biechi leghisti al governo in Olanda, ci sono interessi diversi”.