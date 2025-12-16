Il periodo di avvicinamento al Natale è anche quello che porta le persone, siano esse credenti o meno, ad avere maggior intimità nel rapporto con la fede difatti sono diverse le manifestazioni di amore verso il creato e le persone che lo hanno fatto proprio nella loro vita. Quello di cui parleremo è un’icona della città famoso in tutto il mondo.

San Gennaro, folla di gente in attesa del segno

Napoli è una città colma di tradizioni che prevaricano i classici usi e costumi delle altre città, in breve è diversa e lo testimonia anche nel proprio rapporto con il divino.

Infatti il capoluogo campano ha una figura unica, San Gennaro che riunisce tutta la città sotto il suo nome, facendo arrivare in chiesa credenti e non perché lui è il simbolo della città.

Le persone ogni anno quando arriva il giorno del prodigio – 16 dicembre – si radunano dentro la chiesa e all’esterno, nella piazza in attesa che arrivi quel segno divino.

Anche oggi – come riporta TheSocialPost – la gente si è radunata per assistervi.

Il miracolo è avvenuto, il sangue si è sciolto

Oggi alle 09:13 è avvenuto, ancora una volta, il miracolo il sangue contenuto nelle ampolle si è sciolto.

Al termine della celebrazione il momento è stato accolto con un fragoroso applauso.

Si è quindi ripetuto quel momento unico al mondo dove la fede assume sfumature diverse ma tutte legate alla figura di uno dei Santi maggiormente legati ad un luogo in Italia e non solo.

Ora si attenderà con la consueta fede il compimento del gesto per altri 12 mesi, con la speranza che la tradizione possa durare il più a lungo possibile.