L’Eurovision è alle porte e i cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025 puntano al San Marino Song Contest – prima conosciuto come “Una voce per San Marino” – come vetrina per ottenere il posto valido per la partecipazione all’appuntamento canoro continentale che si disputerà in Svizzera a Basilea.

Eurovision Song Contest, cantanti italiani puntano al San Marino Song Contest

I cantanti italiani, tra cui molti di quelli che hanno partecipato al recente Festival di Sanremo starebbero pensando di partecipare al concorso canoro che si terrà nel “Teatro nuovo della Dogana” il prossimo sabato 8 marzo.

Come riportato da AdnKronos e successivamente dal sito Leggo.it a questo evento, condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti, potrebbero esserci dei cantanti italiani che punterebbero ad ottenere il primo posto. Al momento non vi sono nomi ufficiali ma cresce la curiosità per vedere se ci potranno essere brani validi.

I precedenti tricolore a questa kermesse

La possibilità di vedere la vittoria di un brano italiano a questo evento non è poi così remota dato che nel 2022 a vincere è stato Achille Lauro con il brano “Stripper” reduce dal Festival di Sanremo.

Lo scorso anno vi ha partecipato Loredana Berté con il brano “Pazza” arrivando al secondo posto dietro alla band spagnola “Mergara” ed il brano “11:11”.

I posti per la finale sono solamente 8 e le canzoni ammesse a partecipare saranno 50. La sfida non sarà certo facile.