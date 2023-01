San Martino Buon Albergo, perde il controllo dello scooter e muore

Sangue sulle strade di San Martino Buon Albergo, dove un uomo in sella ad un mezzo a due ruote perde il controllo dello scooter e muore per le gravi ferite riportate nella caduta.

Da quanto si apprende un centauro 55enne è rimasto vittima di un terribile incidente stradale in provincia di Verona avvenuto nel pomeriggio del 22 gennaio.

Perde il controllo dello scooter e muore

Il Giornale di Vicenza spiega che il tragico incidente si è verificato intorno alle 15.40, a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Il sinistro ha avuto luogo lungo via Firenze. In quelle circostanze e stando a quanto riferito dai carabinieri della territoriale prontamente intervenuti sul posto, un motociclista è morto dopo essere finito a terra.

Ma cosa è accaduto di preciso?

L’urto sul marciapiede ed il volo a terra

Dalle prime informazioni raccolte dopo l’opera di soccorritori ed operanti pare che il 55enne ad un certo punto abbia perso il controllo del mezzo e sia andato a sbattere contro il marciapiede. A seguito dell’urto poi l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è morto sul colpo. Purtroppo e come spiegano le testate locali è stato inutile l’intervento degli operatori del Suem 118 che non hanno potuto “far altro che constatare il decesso”.