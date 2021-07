Sangiovanni con la gonna rosa conquista tutti: “Non ci sono differenze tra Uomini e Donne”

Sangiovanni ha posato per la copertina di Outpump con una gonna rosa shocking.

Sangiovanni ha posato per la copertina di Outpump con una gonna rosa shocking e ha fatto il pieno di lodi da parte dei suoi fan.

Sangiovanni: la gonna rosa

Sangiovanni non ha rinunciato al suo stile genderless neanche per la copertina di Outpump e a quanto pare il risultato è stato un ennesimo successo per il giovane cantante, che sui social ha fatto pieno di like.

Il completo indossato dal cantante per la copertina della rivista è firmato Valenti e si compone di una giacca doppio petto e di una gonna a balze (entrambe rosa shocking, uno dei colori preferiti da Sangiovanni).

Il cantante ha svelato che avrebbe iniziato a vestirsi di rosa perché sarebbe il suo colore preferito, e a seguire ha affermato che a causa degli insulti ricevuti per via della sua decisione di vestire di questo colore, avrebbe continuato a farlo:

“Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’.

Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza. Ma volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati”, ha dichiarato il cantante.

Sangiovanni: il messaggio contro le differenze

Vestire di colore rosa è un modo per Sangiovanni anche per ribadire la sua posizione in merito alle disuguaglianze di genere: il cantante infatti è da sempre un sostenitore della comunità LGBTQ e ha dichiarato che per lui “non ci sarebbe differenza tra donne e uomini”.

Sangiovanni: la storia con Giulia Stabile

Durante la sua parteipazione ad Amici Sangiovanni si è innamorato della ballerina (vincitrice di questa ultima edizione) Giulia Stabile.

La storia d’amore tra i due continua a procedere a gonfie vele: “Lui è il mio primo bacio, il mio primo tutto”, aveva confessato Giulia Stabile in merito al suo sentimento per Sangiovanni. La storia tra i due è destinata a durare?