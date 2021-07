Sangiovanni si confessa: il rapporto con gli haters e la canzone di cui si pente

Sangiovanni si è aperto alle confessioni rivelando il suo rapporto con gli haters e parlando della canzone che vorrebbe non aver scritto

Ospite qualche giorno fa sul canale Venti di YouTube, Sangiovanni ha parlato del suo rapporto coi social. Inoltre ha rivelato che c’è persino una canzone che si è pentito di aver pubblicato, tanto da esser desiderato che venisse cancellata.

Al momento al primo posto degli album più venduti nel 2021, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha anche confessato di avere degli hater.

In merito agli odiatori seriali ha tuttavia rimarcato di non interessarsene troppo, riflettendo più che altro sul motivo per cui la sua musica possa non piacere.

Bellissima intervista quella di Sofia Viscardi a sangio.

Si scoprono sempre nuove cose di mondo sangiovanni ❤️https://t.co/IbDoVJa7za — Ella (@__LittleSun) July 7, 2021

Sangiovanni si apre alle confessioni

Sempre nella medesima intervista, Sangiovanni ha rivelato di essere una persona moto irrequieta e di aver sofferto d’ansia in modo pesante alcuni anni fa. “Sono andato dagli psicologi per curarla, ma non ci sono mai riuscito. Però poi fortunatamente con la scrittura ho iniziato un po’ a gestirla. Mi ha aiutato tanto, perché ho capito che potevo togliere quello che mi creava ansia dal mio stomaco e metterlo da un’altra parte”.

Riferendosi infine al vecchio pezzo Paranoia, il cantante ha ammesso di non sentirlo più suo: “Adesso non farei mai un pezzo così. Proprio a livello anche di maturità artistica, cioè come suona, com’è scritto, come melodie”. Il suo manager Falso Nueve lo ha tuttavia convinto a tenerlo, così da far capire l’evoluzione e la crescita affrontate dal giovanissimo artista nella sua ancora breve carriera.