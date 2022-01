Sanremo 2022, Michele Bravi: “La mia voce per la ripartenza”

Roma, 27 gen. (askanews) – Michele Bravi arriva a Sanremo in gara tra i big con Inverno dei fiori, una “dichiarazione d’amore dei giorni nostri”. “Questo Sanremo – dice ad askanews – è un momento di grandissima soddisfazione professionale perché la mia voce sarà una delle voci che sul palco dell’Ariston potrà raccontare l’importanza della ripartenza per tutto il mondo dello spettacolo e per me è un onore e un motivo di grandissimo orgoglio poter usare la mia musica per lanciare questo messaggio importantissimo”.